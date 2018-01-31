«350 гривен за каждую курицу»: В Кабмине готовят новые дотации для советника Порошенко

Юрий Косюк Крупнейшие производители курятины снова получат львиную долю дотаций из государственного бюджета.

Такой вывод можно сделать из проекта Постановления КМУ "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки отрасли животноводства", который есть в распоряжении Экономической правды.

Исходя из документа, в 2018 году программа государственной поддержки животноводства будет распространена также на птицеводство.

В программу, в частности, добавлены две новые формы государственной поддержки, которые могут снова разрешить птицеводам получить львиную долю дотаций из государственного бюджета.

Во-первых, производители курятины в 2018 году будут получать до 350 гривен бюджетных средств в расчете на одну курицу в качестве компенсации производителям за строительство и реконструкцию птицефабрик. В частности, правительство предлагает компенсировать 25% капитальных затрат на птицефабрики.

Во-вторых, птицефабрики также могут получить дотации в виде компенсации 25% тела привлеченных в банках кредитов. В целом предусматривается, что птицефабрики, животноводческие фермы и доильные залы могут компенсировать четверть кредитов, размер каждого из которых не превышает 350 млн гривен.

В 2017 году птицеводы получали дотации в форме так называемой квази-аккумуляции НДС. Предложения финансировать птицеводство путем поддержки строительства птицекомплексов появились впервые в этом году в новом проекте Порядка.

Также впервые появились две упомянутые программы - по компенсации 25% капитальных затрат на строительство птицеферм и 25% компенсации тела кредита.

Кроме того, правительство предлагает предоставлять дотации за содержание коров размером 1500 грн в год на одну голову. Так, население сможет получать дотации на телят: 300 грн за голову в возрасте от 1 до 5 месяцев и 1000 грн - в возрасте от 5 до 9 месяцев 2500 грн - в возрасте от 9 до 12 месяцев.

Частичное возмещение стоимости предусмотрено в документе для закупки племенных коров, а также тем агропроизводителям, которые будут строить или реконструировать животноводческие доильные залы. Компенсацию смогут получить также созданные на кооперативных началах мясомолочные предприятия.

Главным распорядителем бюджетных средств будет Минагрополитики. На уровне обладминистраций должны быть созданы конкурсные комиссии, которые будут заниматься отбором компаний для получения господдержки.

По данным собеседника в правительстве, проект постановления разработало Министерство аграрной политики и продовольствия по согласованию с премьером Владимиром Гройсманом.

Всего в рамках программы поддержки животноводства на 2018 год предусмотрено выделение 4 млрд грн.

В 2017 году производители курятины получили половину средств из программы дотаций из компенсации НДС. На такую ​​программу было предусмотрено в 2017 году 4 млрд грн. Из них за январь-октябрь "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка получил 1,4 млрд грн, Укрлендфарминг Олега Бахматюка - 517 млн ​​грн.

После скандала с получением значительной суммы государственных средств агрохолдингами в 2018 году правительство решило изменить систему дотаций на программу поддержки животноводства. Однако не исключило птицеводство из общей системы господдержки.

В ноябре 2017 Мироновский хлебопродукт опубликовал отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2017 года, согласно которому чистая прибыль составила 7 млрд грн. При этом 58% прибыли компании составил экспорт. Это позволило в 2017 году компании выплатить владельцам около 80 млн долларов дивидендов.

Также сейчас агрохолдинг строит в Винницкой области одну из крупнейших в Европе птицефабрик.

Отметим, Антимонопольный комитет оценивает долю агрохолдинга ПАО "Мироновский хлебопродукт" на рынке куриного мяса в 38%, а ООО "Комплекс Агромарс" бывшего "регионала" Евгения Сигала - 12%.

Напомним, ранее журналист показал «Версаль» советника Порошенко возле парка «Феофания».