На ремонт николаевских дорог направят 7 миллионов гривен от таможенного эксперимента

Роман Криль В Николаевской области по итогам января от таможенного эксперимента направят почти 7 миллионов гривен на ремонт дорог.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области.

«Благодаря эффективной работе Николаевской таможни ГФС в январе 2018 года в бюджет направлено больше 302 миллионов гривен таможенных платежей, тем самым перевыполнены запланированные Министерством финансов Украины показатели более чем на 13 миллионов гривен. При этом задание Министерства увеличено на 15% от изначально доведенного», - отметил начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Роман Криль.

В феврале 2018 года в бюджет Николаевской области перечислят около 7 миллионов гривен (50% от суммы перевыполнения), которые сразу можно будет использовать на ремонт и реконструкцию автодорог региона.

Напомним, что из обещанного Порошенко «больше миллиарда» на ремонт дорог Николаевщина в 2017 году получила меньше 700 миллионов.