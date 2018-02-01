Вице-мэр Николаева анонсировал закупку больших автобусов для Корабельного района и Матвеевки: Первые появятся в июне

Примерно такие автобусы обещает мэрия николаевцам Мэрия Николаева планирует за деньги городского бюджета закупить «12-метровые и 9-метровые» автобусы, которые будут обслуживать Корабельный район, Матвеевку, Большую и Малую Коренихи.

Об этом в эфире телеканала «НИС-ТВ» заявил вице-мэр Александр Садыков.

Садыков озвучил опасения фирм-перевозчиков, то к марту-апрелю в городе якобы может остаться всего 300 «маршруток».

- Мы, как власть, приняли решение, что в этом году будет закуплено беспрецедентное количество общественного транспорта. Закуплено оно будет из трех источников: собственные деньги бюджета, кредит Европейского банка реконструкции и развития и кредит Европейского инвестиционного банка, - пояснил Садыков.

По его словам, планируется, что первая партия автобусов появится в городе в июне месяце.

- Мы со своей стороны видим решение, только развивая коммунальный транспорт. Этим путем идет весь мир, идут все города… Я думаю, что это будут 12-метровые и 9-метровые автобусы. В какой пропорции их закупят – мы пока на стадии решения. В первую очередь будут закупаться автобусы, - отметил вице-мэр.

Добавим, что речь, судя по всему, идет об автобусах большой вместимости. К примеру, 11 метров составляет длина городских автобусов «Mercedes-Benz O405», аналоги которых использовались на маршрутах в Николаеве.

Напомним, ранее сообщалось, что мэрия Николаева изучает, стоит ли платить за проезд в «маршрутках» 12 гривен.