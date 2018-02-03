«Harley-Davidson» собирается начать серийный выпуск электрических мотоциклов

Легендарный производитель мотоциклов «Harley-Davidson» решился пустить один из разработанных электроциклов в серию.

Об этом сообщает «Itc.ua».

Первый прототип мотоцикла с электродвигателем мощностью 55 кВт под названием «Harley-Davidson LiveWire» дебютировал еще в 2014 году. Никаких технических данных касательно первого электрического «харлея» пока, к сожалению, нет, но топ-менеджмент компании обещает выпустить его на рынок «в ближайшие 18 месяцев».

Можно уверенно утверждать, что новый электрический мотоцикл будет основан на вышеупомянутом прототипе, но за эти четыре года рынок электрических мотоциклов претерпел серьезные эволюционные изменения и, вероятно, технически это будет совсем другое транспортное средство. Иными словами, потребительский электроцикл должен по всем статьям превосходить «Harley-Davidson LiveWire», который мог проехать на одном заряде не более 100 км при скорости, ограниченной на отметке 150 км/ч.

Так или иначе, но выпуск электрической модели для «Harley-Davidson» в определенном смысле является вынужденным решением. Компания уже начала ощущать на себе последствия сокращения рынка мотоциклов. По итогам прошлого года продажи «Harley-Davidson» сократились на 6,7%, и рассчитывать на какое-либо улучшение производитель пока не может. Электрические мотоциклы вполне могут стать тем самым новым направлением, которое поможет компании адаптироваться к современным реалиям. Пока же производителю приходится принимать трудные решения – одновременно с анонсом электробайка «Harley-Davidson» объявил о закрытии двух заводов в Миссури и Пенсильвании, в результате чего более 1000 людей потеряют работу.

Напомним, что ранее китайско-американская фирма испытала электрокар, который может разогнаться до 378 километров в час.