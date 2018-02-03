Украина экспортировала в Евросоюз и СНГ 73 тонны шмелей

За январь-сентябрь 2017 года Украина увеличила экспорт шмелей на 48%, или на 23,5 тонны, до 73 тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В денежном выражении экспорт за указанный период был увеличен на 54%, до $307,3 тысячи. Средняя стоимость 1 килограмма шмелей составляет $4,2 доллара. При этом импорт шмелей сократился на 1%, до 10,1 тонны при средней стоимости 1 кг шмелей 40,6 доллара.

75% поставок шмелей приходится на Европу, в частности Польшу, и 25% - на страны СНГ, в том числе Россию. Шмели используются аграриями для природного опыления сельхозкультур.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине в 2017 году объемы сельского хозяйства упали на 9%.