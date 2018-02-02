Украина хочет занять у Китая $7 миллиардов под инфраструктурные проекты

Правительство намерено заключить с Китаем рамочное кредитное соглашение по ряду инфраструктурных проектов общей стоимостью 7 миллиардов долларов.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань в ходе презентации выставочного проекта China international Import Expo, пишет УНИАН.

«Правительство ставит целью выйти с официальным предложением к министерству экономики Китая относительно заключения рамочного кредитного соглашения по ряду проектов приблизительно на 7 миллиардов долларов между Китаем и Украиной», - сказал Довгань.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что готов пойти на уступки МВФ в вопросе повышения цены на газ.