Украина на 90% выполнила требования для получения оборонной помощи от США, - министр обороны Украины Полторак

Украина выполнила 90% мероприятий, запланированных в соответствии с условиями США о предоставлении военной помощи в размере 350 миллионов долларов.

Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью изданию «Голос Америки».

«На сегодняшний день у нас есть полное понимание по этому поводу...практично за два года мы выполнили 90% от запланированных мероприятий. А меры мы планировали в стратегически оборонном бюллетене, который готовили вместе с нашими коллегами из США и с НАТО», - сказал Полторак.

Министр отметил, что оборонная помощь будет предоставляться Украине при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора.

«На сегодняшний день в Украине в министерстве обороны работает 65 советников, которые помогают нам в проведении реформ, в то же время они наблюдают за качеством проведения и проводят мониторинг этих реформ», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста относительно обязательных условий предоставления Украине 350 миллионов долларов оборонной помощи от Соединенных Штатов.

Напомним, что ранее министр обороны США Джим Маттис заявил, что военная роль США в Украине не будет меняться. Также, Трамп согласился выделить Украине $350 миллионов в качестве военной помощи.