В Лас-Вегасе на аукционе продали «Черную Молнию» – раритетный гоночный мотоцикл, стоящий почти миллион долларов

Британский гоночный мотоцикл 1951 Vincent Black Lightning ушел с молотка на аукционе Bonhams в Лас-Вегасе за рекордные $929 тысяч.

Об этом сообщает «Новое время».

Покупатель пожелал остаться анонимным, а мотоцикл стал самым дорогим байком, проданным на публичных торгах.

Мотоциклы этой модели производились в 1948-1952 годах. Всего было собрано 33 таких байка, на сегодняшний день сохранилось 19 из них. Объем двигателя – 998 кубических сантиметров, мощность – 70 лошадиных сил. Ранее двигатель работал на метаноле, но сейчас переоборудован под бензин. Максимальная скорость байка – 241,4 км/ч.

Vincent Black Lightning – первый в истории супербайк – дорожный мотоцикл спортивного типа с чертами гоночного. Мотоцикл спроектирован для скоростных рекордов, поэтому его вес – 172 кг – значительно снижен по сравнению с весом предыдущей модели Vincent Black Shadow.

В 2014 году французский мотогонщик Патрик Годе реконструировал мотоцикл до полностью рабочего состояния. Изношенные элементы заменили на новые (оригинальные тоже вошли в аукционный лот). Исторический байк сохранил внешнюю изношенность. Сохранен оригинальный каркас мотоцикла, но установлены новые поршни, прокладки, клапаны и масляный насос. Мотоцикл оснащен тормозами из магниевого сплава Elektron, гоночными шинами и алюминиевыми крыльями.

Напомним, ранее сообщалось, что «Harley-Davidson» собирается начать серийный выпуск электрических мотоциклов.