Великобритания приняла закон, который может ударить по украинским чиновникам, тратящим огромные суммы на Альбионе

Отдых, обучение детей или лечение украинских чиновников может стать предметом расследования в Великобритании. Там вступил в силу закон, который требует объяснить происхождение средств.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

«Ордеры на состояние невыясненного происхождения». Так называется новый закон, который с 31 января этого года начал действовать в Великобритании. Он упрощает процедуру привлечения к ответственности нынешних и бывших чиновников, в том числе и из Украины, за приобретение, прежде всего, элитной недвижимости за «грязные» деньги на территории Туманного Альбиона.

Британские правоохранители теперь могут начать расследование в случае подозрения, что активы стоимостью от 50 тысяч фунтов стерлингов приобретены «политически значимыми лицами» на средства из невыясненных источников. В частности, через подставных лиц, на деньги из оффшорных компаний или за наличные неизвестного происхождения.

«Политически значимыми лицами» считаются политики, в том числе депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, а также высокопоставленные служащие государственных предприятий. Действие закона также распространяется и на связанных с этими «политически значимыми лицами» людей, в частности на родственников и помощников. Фактически это презумпция виновности и именно владелец недвижимости, банковских счетов или иного имущества обязан доказать законность происхождения средств.

- Топ-чиновники и депутаты из Украины отдыхают за границей, учат детей в Великобритании, лечатся за границей, что тоже может быть предметом расследования. Поэтому наиболее полезным этот закон будет для журналистов-расследователей, которые теперь могут передавать свои данные в соответствующие правоохранительные органы Великобритании, - отмечает адвокат Владимир Богатырь, который сопровождает судебные процессы в Лондоне по украинскому и российскому бизнесу.

По словам адвоката, этот закон нужно рассматривать как установление уголовной ответственности за состояние невыясненного происхождения и сам по себе этот документ не вводит какие-то ограничения на покупку недвижимости, открытие счетов и управление капиталом.

Кроме того, в Великобритании с 1 января этого года вступил в силу закон «Об уголовных финансах». Он значительно облегчает правоохранительным структурам Великобритании процесс конфискации имущества, происхождение которого не выяснено.

Британская элитная недвижимость давно популярна у украинских богачей. В 2016 году Виктор Пинчук получил элитную недвижимость в Лондоне от Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в рамках мирового соглашения относительно судебного процесса по Криворожскому железорудному комбинату. В 2011 году Ринат Ахметов выложил 136 миллионов фунтов за пентхаус в комплексе One Hyde Park, побив тогдашние ценовые рекорды на недвижимость.

Впрочем, нынешняя активизация борьбы с отмыванием средств в Великобритании больше затронет не большой бизнес, а чиновников, в том числе и из Украины, которые имеют официальную зарплату 30-40 тысяч гривен в месяц и при этом владеют недвижимостью на миллионы фунтов стерлингов в Лондоне.

- Хочу подчеркнуть, что у нас в принципе не существует договоров о взаимной помощи по гражданским и уголовным делам между Украиной и Великобританией. Это значит, что автоматического признания быть не может, - утверждает адвокат Владимир Богатырь.

Напомним, ранее сообщалось, что компании бывших собственников вывели из ПриватБанка в офшоры 1,7 миллиарда долларов.