В Украине незаконно находится более 246 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, - ГФС

На территории Украины незаконно находится более более 246,4 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщают в Государственной фискальной службе.

Так, в 2017 году в Украину ввезли более 958,5 тысяч машин с иностранной регистрацией, из которых более 209,6 тысяч ввезены в режиме «транзит» и почти 748,9 тысяч - в режиме «временного ввоза». По состоянию на 31 января 2018 на территории Украины всего находится почти 425,4 тысячи автомобилей, из которых более 246,4 тысяч - с нарушением срока.

«С ввезенных в режиме «транзита» 100,9 тысяч авто, которые фактически находятся на таможенной территории Украины, более 82,2 тысяч - с нарушением срока. С 324,5 тысяч транспортных средств, ввезенных в режиме «временного ввоза», более 164,2 тысяч - находятся на таможенной территории Украины с нарушением срока», - говорится в сообщении.

В то же время в топ-5 стран-членов ЕС, из которых были завезены транспортные средства вошла Польша (110,7 тысяч), Литва (51,7 тысяч), Германия (19,8 тысяч), Болгария (14,1 тысяч) и Чехия (13,1 тысяч).

Всего в 2017 году таможни ГФС составили в отношении граждан по статье 470 Таможенного кодекса Украины («Нарушение сроков транзита») 18 тысяч 394 протокола, по которым выписано 109,3 миллиона штрафов. По статье 481 Таможенного кодекса Украины («Нарушение сроков временного ввоза») - 4 тысячи 360 протоколов суммой штрафов на 56,3 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что владельцы автомобилей на еврономерах должны платить ввозную пошлину на равных условиях с другими автовладельцами.