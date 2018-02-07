На Николаевщине отменили аренду агрофирме, чьи интересы представляла экс-глава Снигиревской РГА

Татьяна Твардовская Николаевская облгосадминистрация отменила распоряжение Снигиревской райгосадминистрации о аренде земли для «Агрофирмы «Родничок».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В октябре 2016 года бывшая председатель Снигиревской РГА в нарушение ограничений, установленных частью 1 статьи 26 Закона Украины «О предотвращении коррупции», как представитель «Агрофирмы «Родничок» обратилась к Снигиревской РГА с заявлением выделении этой фирме 80 гектаров земли. Предприятие эти земли брало в аренду сроком на 7 лет. На основании указанного заявления Снигиревская РГА издала распоряжение о разрешении аренды земли.

В прокуратуре утверждают, что экс-глава РГА не имела права представлять интересы предприятия в учреждении, которым она ранее руководила. Баштанская местная прокуратура внесла на имя председателя Снигиревской райгосадминистрации представление в порядке части 3 статьи 65 Закона Украины. После этого Николаевская ОГА отменила разрешение на аренду земли для фирмы «Родничок».

Отметим, что в сообщении прокуратуры речь идет о Татьяне Твардовской, которая ранее возглавляла Снигиревскую РГА. В своей декларации за 2016 год она указала, что работает в «Агрофирме «Родничок».

Стоит отметит, что Татьяна Твардовская считалась человеком народного депутата Украины Игоря Бриченко, ее уволили с должности главы Снигиревской РГА в сентябре 2016 года.

Основателем и бенефициаром «Агрофирмы «Родничок» является Андрей Сергеевич Сыпко, который, возможно является сыном Сергея Сыпко – директора компании «Agrofusion». Эта компания открыла в Снигиревском районе завод по производству томатной пасты.