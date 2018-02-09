На Николаевщине будут судить парня, который дома выращивал коноплю в теплице

В Николаевской области под суд отдали 22-летнего жителя Врадиевского района, который дома незаконно выращивал и хранил коноплю.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«В ходе обыска в домовладении правонарушителя обнаружили хозяйственное помещение, специально отведенное для выращивания конопли. В небольших ведрах парень вырастил 18 кустов конопли, за которыми тщательно ухаживал. По словам парня, наркорастения он выращивал для собственного употребления», - сообщили в прокуратуре.

Обвинительный акт по части 1 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли») направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает штраф от 1,7 до 8,5 тысяч гривен, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коблево спецназ задержал супругов, торговавших каннабисом.