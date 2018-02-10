«Николаевэлектротранс» считает, что 3 гривны будут «рентабельной» ценой на проезд в трамваях и троллейбусах

В КП «Николаевэлектротранс» считают, что стоимость билета на проезд в трамваях и троллейбусах в 3 гривны сделает работу предприятия рентабельной.

Такую информацию озвучил 9 февраля на заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта и сферы услуг заместитель директора КП «Николаевэлектротранс» Виталий Матвеев, сообщает «Inshe.tv».

По его словам, на сегодняшний момент себестоимость проезда в городском электротранспорте составляет 2,65 гривны.

- Но так как будет повышение стоимости электричества через месяц или два, то это (себестоимость) будет на уровне 3 гривен. Себестоимость должна быть 3 гривны для того, чтобы предприятие не дотировать из бюджета, не выделять эти суммы вдогонку. Если тариф не обоснован, то он наносит предприятию ущерб, - сказал Виталий Матвеев.

Он заявил депутатам, что «при правильной модели обилечивания, логистики всех процессов» стоимость проезда в 3 гривны даст предприятию рентабельность. При условии, если снова не увеличится стоимость электроэнергии.

Как добавил заместитель городского головы Александр Садыков, кроме этого, на всем коммунальном транспорте должны появиться валидаторы (устройство для считывания электронных билетов).

Напомним, что в недавнее время в Николаеве обсуждают повышение цены на проезд в маршрутных такси - перевозчики хотят поднять тариф как минимум до 6 гривен.