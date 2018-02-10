Украинские заробитчане на втором месте по влиянию на экономику Польши, - польские СМИ

Польская Gazeta Prawna поместила сборный образ украинских заробитчан на второе место в рейтинге 50 человек, сильнее всего повлиявших на экономику Польши в 2017 году.

Об этом сообщает BBC.

На первом месте находится премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а на третьем - президент Анджей Дуда.

Издание отмечает, что поляки ощутили приток украинских рабочих после начала военных действий в Украине. В 2107 году украинцам выдали 1,7 миллиона временных разрешений на работу в Польше. Это на 350% больше, чем в 2014 году.

Заробитчане работают не только в сельском хозяйстве, но во всех сферах экономики. В Украине значительно меньше уровень оплаты труда, при этом в Польше действует достаточно либеральное законодательство, позволящее трудоустройство украинцев.

Издание отмечает, что украинские заробитчане восполняют дефицит рабочей силы в Польше и своими взносами помогают решить проблемы системы социального страхования.

Впрочем, Gazeta Prawna прогнозирует, что как только страны Западной Европы откроют для украинцев рынок труда, те сразу на него переориентируются.

Напомним, ранее журналисты показали «царское село» на Закарпатье, где «заробитчане» и контрабандисты выстроили себе особняки.