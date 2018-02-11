«Чтобы соединить три района», - глава Николаевской ОГА хочет перебросить 300 миллионов гривен с кировоградской трасы на Н-11

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко будет просить Кабинет министров при перераспределении бюджета по итогам полугода, перенаправить 300 миллионов гривен, предусмотренных на финансирование строительства бетонной дороги по направлению Николаев-Кропивницкий (Кировоград), на ремонт трассы Н-11 (Николаев-Днепр).

О своих планах Алексей Савченко написал на своей странице в Facebook.

Такое решение глава Николаевской ОГА объясняет тем, что по существующему проекту восстановления сообщения между Николаевом и Кропивницким планируется строительство бетонной дороги. Савченко отмечает, что по причине подорожания бетона на 30%, существует необходимость пересчитать стоимость работ и провести повторную экспертизу проекта, который также нужно доработать. Все это приведет к тому, что выделенных 300 миллионов хватит только на 10 километров бетонной дороги.

«Трасса Н-11 (200 млн), трасса Н-14 (300 млн)...эксперимент с бетоном. Самое интересное - как только в прошлом году заявили, что будут дороги в бетоне, я первый сказал: ждите повышение цен на бетон. Но тогда бюджетный комитет и Кабмин уверяли, что они общались со всеми игроками рынка, и они заверили, что цена останется прежней. И что мы имеем по факту? 300 млн гривен, а цена на бетон выросла на 30% - нужно индексировать, изменять проект, заново проходить экспертизу… Ладно, не буду вас грузить разными словами. В лучшем случае, мы будем иметь 10 км отремонтированной дороги, и то - если все ранее указанное пройдёт без проблем, а это в нашей области уже синдром. Но я уверен, все будет хорошо», - написал Савченко.

При этом Савченко сообщил, что собирается просить Кабмин перераспределить 300 миллионов с кировоградской трассы на днепропетровскую.

«Моё мнение - жду июня месяца, когда будет перераспределение денег, и буду просить перебросить 300 млн на трассу Н-11, чтобы в итоге мы получили соединённые три района. Останется один отрезок, но он более-менее проезжаемый, местные жители понимают, о чем я говорю», - написал Савченко.

Также глава Николаевской ОГА анонсировал проведение работ по содержанию дорог, заказанные проекты на мосты (Пересадовский и т.д.), установку освещения, разметку переходов и окончание строительства трассы на Снигиревку (Т-15-08).

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Кабмин выделил на дороги Николаевщины на 2018 год наибольшую сумму из всех регионов