«120 рабочих мест»: Николаевская ОГА получит из Госбюджета 4,2 миллиона гривен на проект «Региональный инновационный HUB»

Проект Инновационный кластер «Региональный инновационный HUB» департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной государственной администрации попал в список проектов, которые будут профинансированы из государственного бюджета за счет средств Европейского Союза.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-вице-мэр Николаева Мктртич Мкртчян.

«Минрегион обнародовал «Перечень проектов-победителей конкурсного отбора по результатам заседания конкурсной комиссии по отбору проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от Европейского Союза от 27.12.2017». Этот перечень включает 25 проектов по пяти программам регионального развития в том числе: Инновационный кластер «Региональный инновационный HUB» в программе ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ (Департамент экономического развития и региональной политики Николаевской ОГА)», - написал он.

Речь идет о проекте, который был подан на рассмотрение конкурсной комиссии Министерства регионального развития и строительства Николаевской ОГА в сентябре прошлого года. Тогда Николаевская ОГА подала на проект 18 проектов на 170 миллионов гривен, среди которых находился и проект Инновационный кластер «Региональный инновационный HUB».

В описании заявки указывалось, что проект предусматривает создание коворкинг-центра, бизнес-инкубатора, бизнес-акселератора, а также креативной лаборатории.

Всего на реализацию проекта необходимо 5 миллионов 520 тысяч 174 гривны. По результатам конкурса Минрегионстроя, из Госбюджета на проект выделят 4 миллиона 212 тысяч 121 гривну. Остальные средства на проект будут выделены на условиях софинансирования из других источников.

По планам ОГА это позволит создать около 120 рабочих мест, создано 28 новых предприятий, выведено на рынок 30 стартапов и т.п. Детальнее с проектом можно ознакомится по ссылке.