«Жители не должны ощутить сложности», - директор департамента соцзащиты Николаевского горсовета о монетизации льгот и субсидий

Сергей Бондаренко Начиная с января 2018 года предприятия и организации, предоставляющие коммунальные услуги, должны будут открыть специальные счета в органах казначейства для монетизации льгот и субсидий.

Об этом сообщил Директор департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета Сергей Бондаренко в ходе пресс-конференции в понедельник, 12 февраля.

Так, первый этап стратегии по монетизации льгот и субсидий заключается в том, что монетизация будет осуществляться на уровне жилищно-коммунальных организаций, предоставляющих коммунальные услуги.

- С января этого года предприятия и организации обязаны открыть специальные счета в органах казначейства и ежемесячно предоставлять и департаменту финансов, и департаменту социальной защиты реестры по каждому льготнику, по каждому получателю субсидий, о каких суммах для начисления по компенсации идет речь. Вот этот реестр является основанием для того, чтобы предприятия и организации уже получали монетизацию и, как мы говорим в народе, «живые деньги», - рассказал Бондаренко.

Также он отметил, что в ведомстве уже началась работа в этом направлении.

- Финансирование у нас сейчас идет практическую каждую неделю и у нас уже отлажен механизм, уже все предприятия, которые предоставляют коммунальные услуги открыли счета, предоставляют нам реестры, определен единый день – это до 14 числа каждого месяца, которые мы берем во внимание и передаем на казначейство для компенсации, - отметил он.

В свою очередь председатели ОСМД теперь будут обязаны предоставлять предприятиям списки по получателям льгот и субсидий.

- Это будет основанием для того, чтобы люди уже оплачивали свою часть. Будут открываться лицевые счета на этих коммунальных предприятиях и граждане, которые пользуются льготами и субсидиями будут им оплачивать свою часть, которая предусмотрена государством, как получатели льгот и субсидий, - сказал он.

В то же время Бондаренко заявил, что на время введения в силу этих изменений, пользующиеся льготами и субсидиями житель не лишаются права на них.

- Ни в коем случае жители не должны на себе ощутить какие-либо сложности со стороны коммунальных организаций или руководства ОСМД. Если такие моменты будут, прошу их обращаться в наши социальные службы. Тем более у нас с января действует наша информационно-консультационный пункт 15-07. Жители города никоим образом в этой ситуации не должны пострадать, они пользуются гарантией государства в отношении льгот и субсидий, на которые они имеют гарантированное право, - отметил он.

Помимо этого, он подчеркнул, что ввиду изменений у каждого предприятия должна быть лицензия, поэтому ОСМД пока могут пользоваться счетами, ранее открытыми ими в банках.

Также Бондаренко отметил, что по словам министра соцполитики Украины Андрея Ревы, со второго полугодия власти планируют перейти на монетизацию по льготному проезду граждан, которые на это имеют право.