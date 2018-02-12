Состояния Ахметова хватит на 36 дней функционирования Украины, - Bloomberg

Состояния Рината Ахметова хватит на 36 дней функционирования всей страны.

Такие подсчеты сделали эксперты издания Bloomberg.

Исследование показало, что чистая прибыль Ахметова по состоянию на конец декабря составила 4,7 миллиардов долларов, которых хватит на 36 дней функционирования Украины.

Так, эксперты издания проанализировали 49 стран с целью выяснить, сколько дней могло бы функционировать правительство, если бы за это заплатил самый богатый человек этой страны. За коэффициент была взята чистая прибыль олигархов с ежедневной стоимостью управления государством.

Выяснилось, что самыми дорогими государствами являются Япония, Польша, США и Китай, где Джек Ма, 16-й самый богатый человек в мире с 47,8 млрд долларов США, может спасти коммунистическую партию в течение четырех дней. Джефф Безос не будет намного лучше, даже с 99 миллиардами долларов.

Дольше всего олигархи могут спонсировать Кипр (441 день), Грузию (430), Гонконг (191), Малайзию (95), Нигерию (94) и Чили (90).

Напомним, ранее сообщалось, что государство покроет 1,5 миллиардов гривен долгов компаний Ахметова.

Справка: Ринат Ахметов - украинский бизнесмен, самый богатый человек Украины, президент футбольного клуба «Шахтер», владелец компании System Capital Management, основатель благотворительного фонда «Развитие Украины».