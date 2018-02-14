С января 2018 года платить рентную плату за специальное водопользование будут только первичные пользователи, - ГФС

В связи с изменениями в Налоговом кодексе Украины, с 1 января 2018 года значительно изменится количество рентной платы за специальное водопользование.

Об этом сообщила Начальник управления налогообложения юридических лиц ГФС в Николаевской области Людмила Гетманец в ходе пресс конференции во вторник, 13 февраля.

Так, в 2018 году увеличились ставки экологического налога на 11,2% и рентной платы за специальное водоотведение на 16,8%.

- К этой норме мы уже готовы были с прошлого года. Мы знали, что она вступит с 1 января 2018 года и она так и вступила в силу, в части того, что теперь плательщиками рентной платы за специальное водопользование будут являться только первичные водопользователи, то-есть те, которые непосредственно осуществляют забор воды и далее ее раздают либо на нужды населения, либо на предприятия, либо на собственные нужды, - рассказала Гетманец.

Как она отметила, из-за сокращения количества плательщиков налога, вырастет их ответственность перед бюджетом.

- Если раньше у нас было более 3 тысяч 400 плательщиков оплаты за водопользование, то сейчас кодекс либерализовал это направление и у нас плательщиков останется ну приблизительно более полусотни. Это все водоканалы, оросительные системы и так далее. Количество плательщиков сокращается, но и ответственность перед бюджетом возрастает. Потому что они обязаны будут платить скорее всего за весь тот объем воды, который они будут потреблять для себя, - отметила она.

В то же время в ГФС отметили, что с этого года до 1 января 2020 года, плательщики НДС имеют право на рассрочку уплаты НДС при ввозе определенного оборудования на территорию Украины. А при ввозе электромобилей они освобождаются от уплаты НДС.

Ранее сообщалось, что начиная со второго января 2018 года все поданные налоговые накладные регистрируются в электронной системе оценки рисков при администрировании НДС.