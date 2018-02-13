Предварительно на ремонт обвалившейся школы в Новом Буге нужно не меньше 80 миллионов, а на проект потратят 800 тысяч

По предварительным подсчетам стоимость ремонтных работ по восстановлению здания обвалившейся опорной Новобугской общеобразовательной школы №1 составляет не менее 80 миллионов гривен. При этом за проектную документацию заплатят около 830 тысяч гривен.

Об этом в ходе заседания постоянной депутатской комиссии облсовета по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта во вторник, 13 февраля, сообщил депутат Александр Бондарь, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- У нас все-таки есть надежда, что мы попадем в этот бюджетный 2018 год при распределении свободных остатков областного бюджета и распределении средств государственного бюджета. Наш мажоритарный депутат Андрей Вадатурский, так сказать, зарезервировал определенную сумму – 20 миллионов гривен. Для дальнейшего финансирования нужна документация, - отметил Бондарь.

По его словам, чтобы построить новую школу, нужно будет от 200 до 300 миллионов гривен. Также он рассказал, что проект будет выполнен в два этапа, первая часть будет завершена к концу февраля, а вторая – к апрелю. Документацию готовит криворожская фирма.

В итоге депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать коллегам из бюджетной комиссии рассмотреть вопрос софинансирования ремонтных работ.

Как известно, в городе Новый Буг на Николаевщине обрушилась часть здания местной общеобразовательной школы №1, в результате чего некоторые ученики были переведены в здание Новобугского педагогического колледжа.