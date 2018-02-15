Российский владелец НГЗ намерен заработать на «добытчиках» криптовалют

Группа En+, принадлежащая российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, намерена в 2018 году заработать около 15 миллионов долларов на майнерах криптовалют.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на газету «Ведомости».

По словам гендиректора En+ Максима Сокова, совокупный годовой спрос на электричество у российских майнеров может составить 100 мегаватт-час. В связи с этим компания предложит им строить фермы по добыче криптовалют рядом со своими электростанциями в Иркутске, Братске и Усть-Илимске. Кроме того, En+ собирает пул интернациональных инвесторов для строительства ферм.

Эти 100 мегаватт-час могут принести En+ от 10 до 15 миллионов долларов, предполагает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Эта сумма близка к ожиданиям En+, знает источник, знакомый с менеджерами холдинга.

Ранее опубликовали расследование о «секс-охотнице», вице-премьере РФ и владельце николаевского завода Дерипаске.

Напомним, что Дерипаска фактически владеет «Николаевским глиноземным заводом». Ранее подконтрольный Дерипаске холдинг «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод» сырьевому трейдеру «Glenсore». Сразу после этого стали высказывать мнения, что Дерипаска формально отмежевался от НГЗ, при этом оставив за собой контроль над предприятием.

«Glenсore» является давним партнером «Русала». Слияние этого швейцарского трейдера с «Русалом» и «Сибирско-Уральской алюминиевой компанией» произошло еще более десяти лет назад. Новосозданный холдинг стал называться «Объединенная компания Русский алюминий», контрольный пакет акций оказался у структур Дерипаски.