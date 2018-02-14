«Вот это и будет называться ограбили!» - замглавы Николаевской ОГА об увеличении объема «депутатских денег» в облсовете

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир считает нецелесообразным увеличивать депутатам областного совета объем средств, выделяемых на выполнение получений избирателей (так называемые «депутатские деньги»).

Об этом шла речь в ходе совместного заседания постоянных депутатских комиссий Николаевского областного совета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры и по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций в среду, 14 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Свое недовольство тем, что депутатам облсовета выделяют маленькие суммы денег, высказал депутат Илья Резников, обвинив при этом Кушнира в том, что он «грабит» область.

- Вы не дали деньги громаде, хотя городской совет выделил по 350 тысяч только каждому депутату! И плюс по миллиону он может использовать на свой округ резервированных денег. Вы нам этого тоже не дали! Ну, не нам, этого вы не дали громаде. Вам на нее наплевать, - заявил он.

- Вот как раз не дали вам, а не громаде! Если для вас образец, как работает городской исполком, ну, мне печально это слышать! - парировал ему первый замглавы ОГА Вячеслав Бонь.

- Если выделять на каждого по миллиону, то это не бюджетное планирование. Давайте просто возьмем бюджет, поделим на 64 равных части, раздадим каждому депутату и разойдемся! – заявил Кушнир.

- Вообще отлично, - отреагировал на такое предложение депутат Владимир Фроленко.

- Но вот именно это и будет называться ограбили! – добавил Кушнир.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в бюджете Николаевской области на 2018 год утвержден общий объем расходов «на выполнение депутатами облсовета поручений избирателей» в сумме 2 миллиона 560 тысяч гривен, то есть по 40 тысяч на каждого депутата.