Николаевская верфь SMG отремонтировала морской буксир «Докер»

Николаевская верфь компании Smart Maritime Group по заказу ООО «Магистраль-Юг» завершила ремонт морского буксира «Докер».

Об этом сообщает пресс-служба SMG.

На прошлой неделе с помощью мощного 900-тонного крана «KONE» отремонтированное судно было спущено на воду и вскоре — передано заказчику.

Ремонт буксира выполнялся на околостапельной плите стапеля «0». При этом были выполнены корпусные работы (замена 10 тонн металла), ремонт донно-забортной арматуры, привального бруса и кранцевой защиты. Первоначально договор с заказчиком предусматривал меньший объем ремонтных работ, однако по результатам дефектации были определены и согласованы дополнительные объемы работ.

В настоящее время судно уже покинуло акваторию Николаевской верфи.

Справка

Смарт Меритайм Групп (SMG) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую.

Объем производства по SMG в 2017 году составил 317 млн. грн.

В настоящее время зарплата на предприятии за полный отработанный месяц составляет от 8 тыс. до 26 тысяч грн. в зависимости от специальности и разряда. SMG принимает учеников для подготовки по профессиям сборщик и сварщик.