Прокуратура назначила экспертизы в деле о даче взятки экс-директором николаевского аэропорта – он со следствием не сотрудничает

Юрий Мороз, Алексей Савченко, Тарас Дунас В деле о попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко экс-руководителем КП «Николаевский международный аэропорт» Михаилом Галайко назначили аудиторскую проверку и ряд экспертиз.

Об этом сообщил прокурор Николаевской области Тарас Дунас в ходе брифинга в четверг, 15 февраля.

Напомним, что Михаил Галайко подозревается в попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко. Ранее сообщалось, что вечером 29 декабря Галайко вместе со своим первым заместителем Максимом Карпиным приехали в здание Николаевской ОГА с целью дать взятку Савченко. Галайко оставил Карпина в приемной, а сам зашел в кабинет к председателю ОГА. При нем было 700 тысяч гривен, которые он предложил за продление с ним трудовых отношений. Кроме того, еще 300 тысяч было у Карпина. Общая же сумма взятки была предложена в размере 2,5 миллиона гривен.

Так, прокуратура выясняет откуда у Галайко могла появиться такая большая сумма денег и анализирует объем проведенных в аэропорту работ и использованных бюджетных денег.

- Для этого назначена аудиторская проверка и экономическая экспертиза. Проводит эту аудиторскую проверку наша аудит служба, а к экономической и строительной экспертизе мы привлекли независимых киевских экспертов, которые дадут выводы. Они получили все образцы и мы надеемся на быстрое расследование. Поверьте, ни следователи, ни прокуроры не заинтересованы в каком-либо затягивании этого процесса и максимально прозрачно мы вас проинформируем об этих результатах, - рассказал Дунас.

Также он отметил, что экс-руководитель КП «Николаевский международный аэропорт» не сотрудничает со следствием и воспользовался своим правом на отказ в даче показаний.

В то же время, руководство подрядной организации «Автомагистраль-ЮГ», которая занималась ремонтом взлетно-посадочной полосы и деньги от которой, по версии следствия, Галайко получил в качестве отката, смогут допросить только после проведения экспертизы.

- Они предоставили документы, связанные с выполнением работ. С предоставленных документов у аудиторов и у тех, кто их принимал работы, замечаний не было. Чтобы им выдвинуть претензию и аргументировано выяснять их позицию, необходимо им предъявить контраргумент, смысла их допрашивать раньше я не знаю. Предварительно у нас проведен допрос с целью выяснить были ли у них какие-то не служебные отношения, - отметил прокурор.

Как известно, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, равноценного общей сумме взятке, суд избрал Галайко 30 декабря. Прокуратура настаивала на аресте с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.

3 января Экс-руководитель КП «Николаевский международный аэропорт» вышел на свободу после уплаты залога в 2,5 миллиона гривен.