Инспектор полиции из Новой Одессы заявил, что его избили патрульные

Сергей Миндрул Старший инспектор разрешительной системы с незаконным оборотом оружия Новоодесского отдела полиции Сергей Миндрул заявил, что ночью, с 10 на 11 февраля в Новой Одессе его избили сотрудники управления патрульной полиции Николаевской области.

Видео заявление Миндрула имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

По его словам, он около полуночи вместе с женой ехал домой по улице Центральная.

– Нас остановили два автомобиля полиции. Открыв дверь со стороны пассажира около шести сотрудников полиции вытащили меня, начали тащить в свой автомобиль «Toyota Prius», кинули на заднее сидение. Потом, как выяснилось, сотрудник Дмитриев начал наносить мне телесные повреждения по голове. Около 30 минут я просил его, чтобы он этого не делал, но он не реагировал, достал мои документы, удостоверение сотрудника полиции, значек, мои личные вещи с кармана. Куда он их дел, я не знаю, – отметил полицейский.

После этого, по его словам, он поехал на освидетельствование в Николаев.

– Я просил, чтобы мы вместе с ними поехали, но они отказались, есть доказательства. Я попал в больницу (Новодесская ЦРЛ, – ПН) с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, – отметил Миндрул.

Также он добавил, что его жена вызвала на место происходящего своего знакомого, который прибыл и начал проводить видеосъемку. Полицейские на камеру заявили, что они остановили автомобиль за нарушение ПДР.

Кроме того, по словам Миндрула, за рулем автомобиля «ВАЗ» находилась его супруга, которой этот автомобиль накануне был приобретен.

– Я не был пьян в это время, не отказывался от прохождения медицинского освидетельствования, и это есть на видеосьемке, на следующий же день я самостоятельно побывал в медицинском учреждении и у меня есть официальный документ, что в моей крови нет алкоголя, отметил в комментарии изданию Миндрул.

Также он рассказал, что спустя время на место конфликта прибыли сотрудники инспекции по личному составу во главе с Николаем Пономаренко, у которого в руках ,как уверяет Миндрул, было его портмоне.

– Они заявили, что могут вернуть мне водительское удостоверение, денег в портмоне совсем не было. А служебное удостоверение они изымают и в понедельник подписывают приказ о моем отстранении от исполнения служебных обязанностей на время проведения проверки. При этом протокол изъятия служебного удостоверения и возврата личных вещей сотрудники полиции отказались оформлять, – резюмировал он.

Также он добавил, что подал соответствующие заявление в полицию и прокуратуру.

Напомним, майор полиции Сергей Миндрул известен тем, что ранее обвинил начальника Новоодесского отдела полиции Владимира Самицкого в саботаже работы правоохранителей.