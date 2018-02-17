Вице-премьер Кубив выставил с совещания Кабмина представительницу АМКУ, поднявшую вопрос об «игровой» монополии

На совещании в Кабмине 16 февраля относительно рынка лотерей и азартных игр позиция Антимонопольного комитета Украины не была учтена. Таким образом, в результате принятия в скором времени постановления правительства на этом рынке останется один игрок, что нанесет вред как бюджету, так и государству.

Об этом заявила госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская, сообщает «Цензор.НЕТ».

Ранее Антимонопольный комитет не поддержал лицензионные условия, предлагаемые Минфином, и предложил Кабмину внести в законодательство изменения, которые должны быть направлены на урегулирование рынка выпуска и проведения лотерей (игорного бизнеса).

- Совещание закончилось тем, что проект Лицензионных условий для лотерейного рынка, которым фактически будет установлена монополия единственной компании – УНЛ, был фактически поддержан первым вице-премьером (Степаном Кубивым). Он отметил, что этот проект нужно принимать. При этом не принимается во внимание исследование АМКУ, которое мы проводили полгода – и все те недостатки, на которые мы обращали внимание – они остались! Например, 10 лет работы в Украине для того, чтобы выйти на рынок любому лотерейному оператору. То есть Лицензионные условия написаны абсолютно для одной компании. Все остальные претенденты и участники рынка или не отвечают указанному критерию или к ним применены санкции, - утверждает Загребельская.

- При этом Минфин предполагает, что на лотерейный рынок могут выйти госбанки. Из государственных банков это «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк». Для понимания – у «Ощадбанка» лицензия с 2013 года. Ни одного дня этот банк лицензией не пользовался. В проекте заложена стоимость лицензии около миллиарда гривен и, конечно, очень сомнительно то, что государственный «Ощадбанк», не пользуясь с 2013 года лицензией, захочет выйти на рынок и купить ее за 1 миллиард государственных средств. У «Укрэксимбанка» просто нет собственной сети, которая требуется для лицензии (не менее 5000 пунктов), он ее не построил даже для банковской деятельности, поэтому сомнительно, что он ее построит ради лотереи, которая не является профильным видом деятельности для банков. В мире нет успешных примеров объединения банковской и лотерейной деятельности в одной, потому что лотерейная деятельность несет риски, а банковская – требует стабильности, - рассказала представитель комитета.

По ее мнению, рынок сделал огромный шаг назад.

- Свои аргументы я не смогла на этом совещании даже озвучить, потому что первый вице-премьер после вопроса про госбанки буквально выставил меня из зала заседаний. Выставил государственного уполномоченного АМКУ, который полгода проводил исследование рынка и не согласен с Лицусловиями, которые его искусственно монополизируют и загоняют в тень. Мне сообщили, что мою позицию никто не желает слушать, и что меня на это совещание никто не приглашал, хотя у меня на руках письмо-поручение из Кабмина с приглашением АМКУ доложить позицию по данному вопросу, - говорит представитель АМКУ.

- Мы думали, что это совещание будет важным шагом для того, чтобы побороть теневой азартный бизнес, наконец, легализировать рынок. Вы видите, что сейчас происходит – как под видом лотерей фактически функционируют игровые салоны, при этом никто ничего не платит в бюджет. Сегодня миллиарды евро получают в других странах с лотерейного бизнеса, а, например, в 2015 году Украина получила от лотерей в виде налогов лишь несколько миллионов гривен.

- После окончания совещания Степан Иванович позвонил мне, извинился за то, что так себя повел, сославшись на то, что по-человечески он меня понимает, но как первый вице-премьер он вынужден было поступить именно так. Как я это воспринимаю? Как публичную демонстрацию (а на совещании присутствовали руководители государственных органов), что будет с каждым, кто выступит против таких лицензионных условий, - отметила Агия Загребельская.

Если в таком виде решение будет вынесено на правительственный комитет, а далее на Кабмин, на рынке будет создана фактическая монополия под одного оператора лотерей. Как известно, на украинском лотерейном рынке представлено 3 компании: «УНЛ» («Украинская национальная лотерея»), «Патриот» и «МСЛ» («Молодьспортлото». С сентября 2015 года «МСЛ» и «Патриот» находятся под действием экономических ограничений. Таким образом, на рынке остался фактически один оператор «УНЛ», которого связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым.

Напомним, что ранее полиция пришла с обыском в зал игровых автоматов, где убили николаевца – заведение «внезапно» оказалось пустым.