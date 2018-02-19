«Не предоставили документы»: в Николаевской мэрии все же отдали 63 миллиона на питание для детей КОПу

Тендерный комитет управления образования Николаевского горсовета отменил победу киевско-литовской фирмы «Понтем.уа в торгах на питание в городских школах и детских садах из-за нарушенной процедуры подачи документов и отдал более 63 миллионов гривен Коммунальному производственному предприятию по организации питания в учебных заведениях (КОП, - ПН).

Об этом свидетельствует информация, размещенная в системе публичных закупок «ProZorro».

Как известно, изначально этот тендер на питание николаевских детей выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис», которая предложила услугу за в 60 миллионов гривен. После этого исполняющая обязанности мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять Коммунальное производственное предприятие по организации питания и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Также Казакова высказала мнение, что тендерные условия при закупке услуги по питанию в дошкольных и школьных учреждениях Николаева были прописаны некачественно.

После этого мэрия Николаева попросила полицию и прокуратуру проверить законность проведения тендера на питание детей. А выигравшая тендер на питание детей фирма «Олимпия Сервис» заявила, что ей препятствуют власти Николаева.

9 февраля тендерный комитет отдал победу киевско-литовской фирме «Понтем.уа», которая предложила на торгах цену всего на 1 гривну больше, чем предлагала одесская фирма «Олимпия Сервис».

Согласно протоколу тендерного комитета от 15 февраля, причиной отказать «Понтем.уа» в победе стало то, что киевско-литовская фирма не предоставила должным образом документы. Тендерный комитет отмечает, что документацию нужно лично или почтой (курьерской службой) предоставить в течение пяти дней после оглашения комитетом намерения подписать договор с победителем, но в «Понтем.уа» не соблюли эту норму.

В то же день тендерный комитет принял решение отдать победу в торгах на питание в городских учебных заведениях КОПу, который за предоставление услуги по питанию получит 63 миллиона 244 тысячи 813,84 гривен.