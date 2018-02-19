Олигарх Дерипаска уходит с поста президента «Русала», которому подконтролен Николаевский глиноземный завод, - СМИ

В подконтрольных Олегу Дерипаске компаниях En+ Group и «Русале» готовятся крупные кадровые перестановки. Бизнесмен оставит должность президента компаний, чтобы заняться развитием группы ГАЗ.

Об этом сообщает «Коммерсант».

Олигарх останется в советах директоров компаний в качестве неисполнительного директора. Президентом En+ станет нынешний гендиректор Максим Соков, президентом «Русала» - Владислав Соловьев, который также займет пост гендиректора En+ вместо Сокова, уступив кресло гендиректора «Русала» его финансовому директору Александре Бурико.

Дерипаска стал президентом En+ в 2013 году, а «Русала» - в 2014 году (должность создавалась специально). Бизнесмен непосредственно возглавлял «Русал» в 2000-2003 годах и позже снова взял на себя управление в кризисном 2009 году. Сейчас Олег Дерипаска решил оставить президентские посты по ряду причин. Два собеседника в инвесткомпаниях допускают, что Дерипаска решил выйти из менеджмента компаний из-за включения его наряду с другими участниками российского списка Forbes в так называемый «кремлевский доклад» США:

- Когда у тебя право финальной подписи и необходимость вести многочисленные переговоры, повышенное внимание из-за списка может быть проблематично.

Но два собеседника, близких к акционерам «Русала», уверяют, что уход Олега Дерипаски с руководящих постов En+ и «Русала» не связан ни с ситуацией в «Норникеле», ни с «кремлевским докладом», ни с судебным конфликтом с Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой).

По словам источников, Дерипаска хочет заняться развитием других активов, в частности группы ГАЗ, в совет директоров и менеджмент которой пока не входит. В частности, в группе ГАЗ Олег Дерипаска будет развивать «стратегические партнерства». Речь о VW, которая ведет сборку на мощностях группы и поставляет ей шасси и двигатели. Советы директоров En+ Group и «Русала» рассмотрят вопросы о кадровых перестановках в компаниях в конце этой недели.

Напомним, что Дерипаска фактически владеет «Николаевским глиноземным заводом». Ранее подконтрольный Дерипаске холдинг «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод»сырьевому трейдеру «Glenсore». Сразу после этого стали высказывать мнения, что Дерипаска формально отмежевался от НГЗ, при этом оставив за собой контроль над предприятием.

«Glenсore» является давним партнером «Русала». Слияние этого швейцарского трейдера с «Русалом» и «Сибирско-Уральской алюминиевой компанией» произошло еще более десяти лет назад. Новосозданный холдинг стал называться «Объединенная компания Русский алюминий», контрольный пакет акций оказался у структур Дерипаски.