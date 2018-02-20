В Николаевской ОГА ждут постановление Кабмина о передаче в собственность области спортбазы «Спартак» с трамплином для фристайла

В Николаевской облгосадминистрации ждут согласование от Министерства финансов Украины и постановление Кабинета министров относительно передачи в коммунальную собственность области недвижимого имущества «Водноспортивной базы «Спартак», где расположен трамплин для фристайла.

Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook написал советник главы ОГА Евгений Шевченко.

По его словам, только после этого решения у областной власти «появится возможность реконструкции и модернизации объекта, который предыдущие владельцы довели до такого неудовлетворительного состояния». При этом Шевченко не уточнил, кто именно довел базу до такого состояния.

«Последний прыжок с этого трамплина был совершен в далеком 2010 году, а после этого соответствующие службы признали эти сооружения аварийными, а воду в реке непригодной для ныряния. К сожалению», - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Николаевский облсовет дал согласие на передачу спортивной базы «Спартак» по Бугскому бульвару с трамплином для фристайла и 13-ю кортами из государственной собственности в собственность области.

По информации начальника отдела по вопросам физической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации Александра Садовского, для полного восстановления базы необходимо не менее 7 миллионов гривен.

Как известно, 18 февраля николаевский фристайлист Александр Абраменко завоевал первую золотую медаль на Олимпиаде-2018, исполнив в финальной попытке прыжок Back Full-Full-Double Full, который до этого он делал лишь на тренировках.