«Иллюзия конкуренции?»: О тендере на разработку транспортной стратегии Николаева

Фото: Svidok.info В последнее время вопрос повышения тарифа на проезд в маршрутном такси Николаева стал в очередной раз актуальным. В кабинетах городской власти, можно сказать, практически поселились два противоборствующих лагеря - представители фирм-перевозчиков и противники повышения тарифа. В поисках пути решения проблемы с транспортом, из раза в раз камнем преткновения становится то, что, по сути, никто не знает, сколько именно николаевцев пользуется “маршрутками”. Соответственно, чтобы рассчитать реальную цену того, сколько стоит билет на проезд, нужно посчитать пассажиропоток Николаева.

Чтобы поставить точку в вопросе с расчётом пассажиропотока, перед принятием бюджета Николаева на 2017 год депутаты Николаевского городского совета приняли программу “О развитии устойчивой городской мобильности”, которую сразу же окрестили транспортной стратегией. На ее реализацию отдельной строкой расходов города на этот год прописали 4,4 миллиона гривен. Более того, уже провели тендерную закупку разработки этой стратегии. Среди прочего, техзадание тендера предусматривало и расчет пассажиропотока.

Но кто разрабатывал городскую программу, на реализацию которой уже сейчас готовы потратить несколько миллионов бюджетных гривен? На самом деле, вопрос очень интересный. На сессии программу презентовал депутат Сергей Исаков, избранный от “Самопомощи”. Ее разработчиком по утвержденному документу является управление транспорта, а соавтор - КУ “Агентство развития Николаева” и КП “Николаевэлектротранс”.

Возвращаясь к вопросу о том, что тендер уже проведен и фирме-победителю направлено уведомление о намерениях заключить с ними договор, нельзя не проанализировать то, кто же именно принял участие в тендере. Принять участие в разработке транспортной стратегии решили три фирмы: немецкое представительство компании “Dornier Consulting International GmbH”, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет и ООО “А+С Україна”. Несмотря на то, что первые два участника предложили взяться за работу за меньшую сумму, тендерный комитет исполкома Николаевского городского совета принял решение остановить свой выбор на компании “А+С Україна”. При этом услуги по разработке транспортной стратегии от “А+С Україна”, в случае подписания договора, обойдутся Николаеву в 3 миллиона 750 тысяч гривен.

Внимательно изучив городскую программу (отсутствует в открытом публичном доступе), написанную, как указывалось выше, управлением транспорта, в котором по штату на тот момент работало два человека, и открыв техническое задание исполкома при объявлении тендера на разработку транспортной стратегии, нельзя не увидеть их практически кристальную схожесть.

Казалось бы, в чем проблема? Ведь если все совпадает, то получается, что город заказывает у исполнителя именно то, что ему нужно. Но это только на первый взгляд. Тут не стоит забывать о том, кто именно разрабатывал городскую программу. А делали это проектанты из “Агентства развития Николаева”, о чем они сами отчитались в своем отчете за 2017 год.

При этом, на одной из депутатских транспортных комиссий “агенты развития” рассказали, что работая над программой, они консультировались с компаниями, которые специализируются на подобных стратегиях. В частности, в ноябре прошлого года “агентами” было заявлено, что от компании “А+С Україна” поступило предложение о разработке Плана устойчивой городской мобильности для Николаева.

По утверждению представителей коммунального учреждения с фирмой-инициатором были проведены переговоры и консультации, которые впоследствии могли стать основой создания городской программы по транспорту. Той самой, которая впоследствии стала техзаданием в тендерной документации. Учитывая это, можно ли предположить, что уже в ноябре, до написания программы, до утверждения ее финансирования, до проведения тендера было известно, кто в нем одержит победу?

Как по мне, еще одним настораживающим фактором, который косвенно может подтвердить предрешенность исхода тендера служит то, что с “Агентством развития Николаева” связана еще одна фирма, участвовавшая в тендере на разработку Плана устойчивой городской мобильности. Речь идет о компании “Dornier Consulting International GmbH”, которая в 2017 году выступила партнером проведения в Николаеве “Велофорума-2017”. Этот форум был организован “Агентством развития Николаева”.

В обосновании отказа признавать “Dornier Consulting International GmbH” победителем тендерный комитет исполкома перечисляет несоответствия предложения немецкого представительства тому, что запрашивает город Николаев.

В случае же с отказом харьковскому институту, который уже пытался помочь Николаеву разобраться с транспортной проблемой и работал над оптимизацией маршрутов, то там обоснованием нежелания заключать договор стала ссылка на то, что у института нет опыта в разработке велосипедной инфраструктуры и разработки планов устойчивой мобильности городов.

Вместе с тем, запрашивая в “Prozorro” информацию о том, какие договора были заключены между бюджетными организациями и “А+С Україна”, то система выдает всего три подобных договора, общей стоимостью менее полумиллиона гривен.

Фактически “А+С Україна” получило около 200 тысяч гривен.

Что касается регистрационных данных компании “А+С Україна”, то фирма была зарегистрирована в 2007 году. Ее уставной капитал указан в размере 46 тысяч гривен. Учредители компании немец из города Дрезден Аппельт Файт и полтавчанин Игорь Корнев. Директором “А+С Україна” с 2012 года является Дмитрий Беспалов.

Примечателен еще один факт. Помните новость о том, что на встрече со студентами отправленный в отставку мэр Николаева Александр Сенкевич предлагал посчитать пассажиропоток с помощью студентов с ведерками? Так вот тогда директор “А+С Україна” Дмитрий Беспалов в соцсети писал, что его предприятие готово было заняться подсчетом пассажиропотока совершенно бесплатно.