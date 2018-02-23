В январе 2018 года в местные бюджеты Николаевщины уплатили 15 миллионов гривен акцизного налога

Фискальная служба Николаевской области в январе мобилизовала в местные бюджеты 15 миллионов гривен акцизного налога.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Так, в результате работы органов ГФС в Николаевской области относительно недопущения субъектами хозяйственной деятельности безлицензионной деятельности на рынке подакцизных товаров, разъяснения изменений в налоговом законодательстве, качественному администрированию налогов, в январе 2018 года мобилизовано в местные бюджеты 15 миллионов гривен акцизного налога с розничной реализации подакцизных товаров.

Ранее сообщалось, что в январе 2018 года в бюджеты Николаевщины уплатили 77,2 миллиона гривен единого налога.