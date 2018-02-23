На восстановление дорог государственного значения в Николаевской области нужно почти 29 миллиардов, - САД

Чтобы восстановить дорожное покрытие дорог общего пользования государственного значения в Николаевской области необходимо 28,8 миллиарда гривен.
Такое заявление сделал первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог Николаевщины Андрей Кристенко в пятницу, 23 февраля, во время заседания временной комиссии областного совета по вопросам контроля за эффективностью использования бюджетных средств всех уровней, которые выделяются и используются на ремонт дорог, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Из общей суммы, необходимо на:
- строительство и реконструкцию (153 километра дорог) – 12 миллиардов 668 миллионов гривен;
- капитальный ремонт (1 тысяча 162,9 км) – 14 миллиардов 536 миллионов гривен;
- средний текущий ремонт (162 км) – 1 миллиард 592 миллиона.
Напомним, ранее сообщалось о том, что из всех источников финансирования на ремонт, эксплуатацию дорог в Николаевской области и проектирование уже выделено более 1 миллиарда гривен.