На восстановление дорог государственного значения в Николаевской области нужно почти 29 миллиардов, - САД

Андрей Кристенко - по центру Чтобы восстановить дорожное покрытие дорог общего пользования государственного значения в Николаевской области необходимо 28,8 миллиарда гривен.

Такое заявление сделал первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог Николаевщины Андрей Кристенко в пятницу, 23 февраля, во время заседания временной комиссии областного совета по вопросам контроля за эффективностью использования бюджетных средств всех уровней, которые выделяются и используются на ремонт дорог, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Из общей суммы, необходимо на:

- строительство и реконструкцию (153 километра дорог) – 12 миллиардов 668 миллионов гривен; - капитальный ремонт (1 тысяча 162,9 км) – 14 миллиардов 536 миллионов гривен; - средний текущий ремонт (162 км) – 1 миллиард 592 миллиона.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из всех источников финансирования на ремонт, эксплуатацию дорог в Николаевской области и проектирование уже выделено более 1 миллиарда гривен.