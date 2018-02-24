В 2017 году в развитие экономики Николаевщины инвестировали более 7,3 миллиарда гривен

Николаевская область занимает пятое место среди регионов Украины по показателю освоения капитальных инвестиций на одного человека, а индекс капитальных инвестиций по сравнению с 2016 годом увеличился на 6,4%.

Об этом во время своего отчета по результатам работы за 2017 год сообщил председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, передает пресс-служба ведомства.

По словам Савченко, в 2017 году в развитие экономики Николаевской области инвестировали более 7,3 миллиарда гривен. Основная часть капиталовложений – это собственные средства предприятий и организаций.

- Это свидетельствует о том, что благодаря благоприятному инвестиционному климату наши предприятия имеют возможность реинвестировать свой капитал, а не выводят его из региона и заграницу, - подчеркнул Алексей Савченко.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом с 35% до 9,2% уменьшилась доля кредитов и с 59,6% до 83,5% выросла доля собственных средств предприятий.