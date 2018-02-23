Мэрия Николаева опубликовала роспись, на какие объекты и проекты пойдут деньги бюджета развития

Татьяна Казакова Николаевский городской совет по поручению и.о. мэра Татьяны Казаковой обнародовал полный перечень объектов в Николаеве, на которые будут направлены средства бюджета развития 2018 года.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского горсовета.

«Такое решение секретаря городского совета направлено на обеспечение прозрачности и эффективности работы исполнительных органов Николаевского городского совета. Кроме того, предоставленная информация поможет провести всесторонний анализ выполнения городского бюджета, гарантировать контроль за использованием бюджетных средств и возможность своевременной корректировки. Николаевцы смогут не только отслеживать процесс распределения средств и выделения дополнительного финансирования, но и осуществлять общественную ревизию бюджета развития города Николаева», - сообщили в мэрии.

Полный объем данных размещен в открытом доступе на официальном сайте Николаевского городского совета по ссылке. Представлена информация и о проектах, которые начаты в 2017 году и продолжают реализовывать в нынешнем.

Напомним, что ранее и.о. мэра Николаева попросила чиновников повесить в своем кабинете схемы городских проектов.