На Одесчине целый город может остаться без тепла – в котельных пригрозили отключить газ из-за миллионных долгов

ПАО «Одессагаз» направило предупреждение о том, что со среды, 28 февраля, отключит газоснабжение котельных города Теплодар.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Одесская ТЭЦ-2» на сайте Теплодарского горсовета.

«В связи со значительным долгом потребителей города Теплодар за отопление в размере 4,3 миллионов гривен по состоянию на 22 февраля, наше предприятие не имеет возможности своевременно и в полном объеме платить за природный газ», - говорится в заявлении.

Жителей города просят погасить долги.

Напомним, в Харькове из-за аварии на теплосети без отопления остались более 600 многоэтажек, школы и больницы.