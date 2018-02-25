Из-за морозов Украина увеличила отбор газа из хранилищ до максимума

Из-за похолодания 24 и 25 февраля Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ до максимального уровня за весь отопительный сезон.

Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский, передает УНИАН.

«Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из подземных хранилищ на 7%, - заявил Белявский. - Потребность покрывается за счет отбора газа из газохранилищ в режиме 101 миллионов кубометров».

Он добавил, что газ импортируется из Европы в режиме 16 млн кубометров в сутки и добывается украинскими компаниями - 57 млн кубометров в сутки.

«На сегодняшнее утро суточное потребление газа увеличилось в Украине до 170 миллионов кубометров», - сообщил советник.

По его словам, в хранилищах остается 10,4 миллиардов кубических метров газа.

Отметим, Украина с начала отопительного сезона снизила запасы природного газа в подземных хранилищах на 34,8%, или на 5,9 миллиарда кубических метров, до 11,07 миллиардов кубических метров газа.

Напомним, что на Одесчине целый город может остаться без тепла – в котельных пригрозили отключить газ из-за миллионных долгов.