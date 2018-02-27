Николаевское коммунальное предприятие за $31 тысячу купило автомобиль, который продавали за $24 тысячи

Коммунальное предприятие Николаевского городского совета «Институт социально-экономического развития города» приобрело электромобиль «Nissan E-NV200» за 870 тысяч гривен для оборудования передвижной лаборатории.

Соответствующий договор опубликован на сайте «Prozorro», сообщает сайт «Свідок.Інфо».

Поставщиком автомобиля стала некая Анна-Романа Белова, которая в силу отсутствия конкурентов по торгам продала коммунальному предприятию авто по 100% цене, которую предложили чиновники, то есть за 870 тысяч гривен. Издание отмечает, что по результатам покупки возникло несколько вопросов к представителям городской власти.

Например, несколько объявлений о продаже авто «Nissan E-NV200» 2016 года с номером телефона, который указан в договоре коммунального предприятия, указывают на то, что стоимость автомобиля составляла 27 тысяч долларов. То есть по среднему курсу не больше 760 тысяч гривен. Что на 110 тысяч гривен меньше, чем указанная по договору цена. Журналист связался с продавцом под предлогом приобретения этого автомобиля и информация о его продаже подтвердилась.

Продавец: Этой машины уже нет. Под заказ вам могу привезти такую же. Корреспондент: По такой же стоимости – 27 тысяч? П: Нет, дешевле будет. Где-то 25 зайдем... 23-24... Смотря год какой, состояние, пробег... К: 2016 года будет в пределах тех сумм, о которых вы говорите. П: Там вообще была новая машина – 2000 пробег. К: Новая – 27 тысяч? Правильно? П: Можно попробовать, но это будет не 18-й год. Это будет 16-й, 17-й год. Но тоже маленький пробег.

На сайте продажи автомобилей «Авто.Риа» также нашлось объявление о продаже «Nissan E-NV200» 2016 года. Контактные данные продавца оказались другими, однако номер кузова продаваемого автомобиля совпал с тем, что обозначен в договоре коммунального предприятия. Под все тем же предлогом покупки автомобиля корреспондент обратился к этому продавцу.

Продавец: Он уже продан. Продан за 24 тысячи долларов. Но можно под заказ привезти, если вам нужно. Корреспондент: Это будет в пределах такой же суммы? Продавец: Будет дешевле – в пределах 20-21 тысячи.

Таким образом, коммунальным предприятием был приобретен электромобиль по меньше мере на 4 тысячи долларов дороже, чем по факту продавался. Если же покупка производилась по объявлению на «Авто.Риа», то разница не в пользу городского бюджета составила 7 тысяч долларов.

Издание несколько раз пыталось дозвониться руководителю коммунального предприятия, депутату Николаевского городского совета Александру Маликину, однако тот так и не ответил.

«Домыслы, фантазии и интернет как безапелляционный источник информации на все случаи жизни. Но учитывая, что это все вывалено «в эфир», обязуюсь предоставить официальную информацию по этому договору, который соответствует процедуре о госзакупках и другим требованиям законодательства», - написал Маликин в комментариях на странице в «Facebook» главного редактора «Свідок.Інфо» Андрея Прокопенко.

«В комментариях у меня на страничке руководитель КП Александр Маликин пообещал дать опровержение информации, но так и не дал. Более того, вчера, 24 февраля, был проведен некий семинар по энергоэффективности, на котором побывали только избранные журналисты. Им-то и презентовали тот самый автомобиль. Опять же без расспросов в его стоимости и как так получилось, что продавали его по 24, а купили за 31 тысячу долларов?» - позднее отметил Прокопенко.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный спецпорт в Николаеве купил два автомобиля «Toyota» за 1,89 миллиона гривен.