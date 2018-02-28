Нацбанк выпустил сувенирную монету с изображением ольвийского дельфина

Национальный банк Украины выпустил сувенирную монету номиналом 5 гривен с изображенной на ней отсылкой к ольвийской монете.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Розничная цена монеты составит 613 гривен.

«На реверсе монеты изображен дельфин, стилизованные волны, справа на матовой поверхности размещена ольвийская монета с изображением дельфина», - отмечено в сообщении.

Напомним, что древний город Ольвия существовал с VII века до н.э. по IV век нашей эры на правом берегу Бугского лимана, возле села Парутино Очаковского района Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что властям Очакова предложили заманивать туристов вином и ухой.