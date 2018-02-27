Николаевец повредил свою машину из-за выбоины и отсудил 20 тысяч гривен у КП «ЭЛУ автодорог»

В Николаеве горожанин отсудил у коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» 19 тысяч 918 гривен за ущерб, который его автомобиль получил из-за попадания в яму.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

«Согласно материалам дела, николаевец двигался на своем автомобиле со скоростью 50-55 км/ч и на углу улиц Московская и Адмирала Макарова он попал в большую яму, в результате чего его машина получила серьезные повреждения. По заключению эксперта стоимость материального ущерба составила более 19 тысяч гривен. В иске мужчина просил взыскать с КП «ЭЛУ автодорог» понесенные им материальные убытки на ремонт автомобиля и проведение независимой экспертной оценки», - сообщили в суде.

На судебном заседании представитель ответчика возразил против удовлетворения иска за недоказанностью вины именно КП «ЭЛУ автодорог» в причинении ущерба.

«Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о подтверждении факта нанесения автомобилю механических повреждений именно из-за ненадлежащего состояния дороги и отсутствия дорожных знаков. Указанный участок закреплен за КП «ЭЛУ автодорог» на праве хозяйственного ведения и именно ответчик несет ответственность за его своевременный ремонт и содержание. Суд удовлетворил иск и решил взыскать с КП «Эксплуатационное линейное управление автодорог» в пользу истца материальный ущерб в сумме 19 тысяч 917 гривен 58 копеек, расходы на проведение независимой экспертной оценки в сумме 1200 гривен и судебный сбор в размере 640 гривен», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее Центральный райсуд удовлетворил аналогичный иск к КП «ЭЛУ автодорог» о возмещении убытков водителю.