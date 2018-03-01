Стокгольмский арбитраж взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» $4,63 миллиарда

Стокгольмский арбитраж обязал ПАО «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК.

Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Решения по остальным вопросам спора в НАК намерены сообщить позднее, поскольку решение арбитража по транзитному контракту превышает 800 страниц.

Как сообщалось, «Нафтогаз» в арбитраже хотел истребовать от «Газпрома» около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.

Контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» действует на период 2009-2019 гг. Согласно документу «Газпром» должен ежегодно передавать не менее 110 млрд куб. м газа для его транзита по территории Украины, в то же время действующая версия контракта не предусматривает каких-либо штрафов за меньшие объемы.

Напомним, ранее «Нафтогаз Украины» заявил, что выиграл Стокгольмский арбитраж у «Газпрома». В украинской компании сообщили, что арбитражный суд полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери или плати» на сумму 56 млрд долларов за 2009-2017 года.