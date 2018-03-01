Николаевские службы такси почти вдвое повысили тариф из-за непогоды

В Николаеве службы такси из-за непогоды почти вдвое повысили тарифы.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили на разных базах такси.

Так, в связи с тем, что на Николаевщине уже третьи сутки бушует непогода, а дороги замело снегом, службы такси подняли тариф на проезд от 40% до 80%.

Напоминаем, что в четверг, 1 марта, на территории Николаевской области продолжился сильный снегопад, ликвидацией последствий которого занимаются коммунальные службы.

В связи с ухудшением погодных условий движение автобусов по основным направлениям Одессы, Киева, Херсона, Винницы, Днепра, Кропивницкого, Снигиревского и Веселиновского, отменено