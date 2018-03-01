Николаевская верфь SMG выиграла тендер на ₴175 миллионов на поставку оборудования для ЮГОК

Николаевская верфь SMG выиграла тендер на ₴175 миллионов на поставку оборудования для Южного горно-обогатительного комбината

В феврале 2018 года компания «Смарт Меритайм Групп» выиграла тендер стоимостью 175 миллионов гривен на поставку чана сгустителя для Южного горно-обогатительного комбината.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия

Сгуститель – это металлоконструкция, которая состоит из трех чанов с опорной частью, каждый диаметром 62 метров и высотой 10,9 метров. Общий вес металлоконструкций – 2 012,6 тонн. Сгуститель предназначен для нового гидротехнического комплекса, в котором предложена технология транспортировки пустой породы в сгущенном состоянии после извлечение жидкости.

Проектантом сгустителя выступает немецкая компания «Еngineereing Dobersek GMBH». Старт проекта планируется на март 2018 года. Выполнять данный заказ будет Николаевская верфь компании СМГ.

«Квалификация сварщиков СМГ является одной из самых высоких в Украине, - подчеркнул генеральный директор СМГ Василий Федин. – «Смарт Меритайм Групп» может выполнять сварку любой сложности металлоконструкций для любых отраслей промышленности».

В сообщении также отмечается, что Смарт Меритайм Групп приглашает на свои верфи в Херсоне и Николаеве сборщиков и сварщиков.

«Принимаем учеников по профессиям сборщик и сварщик. Наш телефон 0-800- 600-400. Звонок бесплатный», - отметили на предприятии.

Справка:

Смарт Меритайм Групп (СМГ) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую. Объем производства по СМГ в 2017 году составил 317 миллионов гривен.

С 1 сентября 2017 г. заработная плата сборщиков корпусов металлических судов, сварщиков, трубопроводчиков судовых увеличена на 35% и составляет за полный отработанный месяц от 8000 до 26000 гривен.