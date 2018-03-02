Николаевская прокуратура вернула учебному комплексу участок стоимостью около одного миллиона гривен

Николаевская прокуратура вернула образовательному учреждению Очаковского района земельный участок площадью 35 гектаров и стоимостью почти один миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Так, Николаевской местной прокуратурой №1 установлено, что администрация Солончаковского учебно-воспитательного комплекса Очаковского района незаконно распорядилась земельным участком государственной формы, которая была выделена заведению для ведения подсобного хозяйства.

Также, прокуратура выяснила, что между заведением и предприятием был заключен договор об общей обработке грунта с целью сокрытия другого сделки – договора аренды земли.

«Учитывая, что содержание спорного договора противоречит требованиям Гражданского, Хозяйственного и Земельного кодекса Украины, Закона Украины «Об аренде земли » местная прокуратура обратилась в суд с иском о признании этой сделки недействительной и обязала предприятие вернуть спорный земельный участок постоянному пользователю - Солончаковскому УВК», - говорится в сообщении.

Решением хозсуда Николаевской области от 27 февраля спорный договор признан недействительным. При рассмотрении иска предприятие вернуло земельный участок образовательному заведению.

Напомним, что хозяйственный суд Николаевской области отменил незаконное распоряжение Березанской райгосадминистрации о предоставлении в аренду юридическому лицу земельного участка возле Рыбаковки площадью 0,99 гектара и стоимостью 547 тысяч гривен.