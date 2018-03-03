Первый замглавы Николаевского облсовета выделенные деньги на аэропорт потратил бы на районные автобусы: «Нам бы зааплодировали»

Иван Кухта Первый заместитель председателя Николаевского областного совета Иван Кухта, считает, что государству не нужен КП «Николаевский международный аэропорт» и те средства, которые были пущены на его реконструкцию можно было потратить на более важные сферы.

Об этом он заявил в программе «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ».

Так, он объяснил, что такое мнение у него сложилось после того, как Кабмин Украины выделил деньги на реконструкцию аэропорта в Херсоне, а для Николаева не предусмотрел ни копейки.

- У меня возмущение вызвало не только то, что Министерство инфраструктуры не включило предприятие в базу инвестиционных авиапроектов. Почему Херсонский аэропорт получил порядка 500 миллионов гривен на реконструкцию своего аэропорта, а мы от государства не получили ни копейки. Ну значит государству не нужен Николаевский аэропорт. Я не прослеживаю логику, - прокомментировал он.

В частности, Иван Кухта сообщил, что средства, которые были переброшены с других социальных проектов на аэропорт Николаева можно было бы пустить на более важные сферы.

- Я бы распорядился по-другому, теми средствами, которые были пущены на аэропорт. Мы сейчас плачем, что у нас нет влияния на маршрутные такси, на автобусы, которые двигаются по районам, потому что это частный бизнес. Частники не дают льготы пенсионерам-инвалидам. Дизель поднялся – мы подняли цену, а если бы мы на эти деньги, которые потратили на аэропорт, восстановили бы автобусные вокзалы... пусть мы не будем его строить шикарно, но мы закупим на эти деньги автобусы, сделаем сообщение с пятью районами, но это будет коммунальное предприятие и мы будем иметь возможность датировать и погашать льготы, мы будем нести ответственность за то что происходит в части перевозок, - заявил Кухта.

Также, он отметил, что если бы областная власть приняла такое решение, то большинство людей одобрило бы такое решение.

- Людей было бы в рази больше довольных такими действиями, нежели аэропортом. Люди в селах в большей своей массе не пользуются аэропортом, а те кто имеет финансовые возможности могут доехать до Херсона и Одессы. А если бы мы сделали автобусное сообщение с районами нам бы зааплодировали и мы могли бы гордится. Но имеем, то что имеем, - прокомментировал Кухта.

Напомним, что ранее Савченко заявил что КП «Николаевский международный аэропорт» может начать свою работу не раньше, чем в мае текущего года.