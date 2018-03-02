Глава Николаевской ОГА Савченко заявил, что посоветовал Волошину расторгнуть договор по скандальному тендеру на ремонт аэровокзала

Алексей Савченко Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к исполняющему обязанности руководителя КП «Николаевский международный аэропорт» Владиславу Волошину, чтобы он разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

Об этом Савченко рассказал в интервью николаевскому телеканалу «Март».

- Путь следующий: будет заказана государственная экспертиза, она установит количество работ (уже проведенных – ПН) и тому подобное. Убытков нет. Это нужно зафиксировать, вычеркнуть из сегодняшнего договора, объявить новый тендер за счет того, что все работы, какие уже были сделаны, чтобы их не было. И поставить в этом точку, - сказал он.

Напомним, что 25 января директор КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал многомиллионный договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала.

При этом часть работ по капитальному ремонту здания аэровокзала на момент подписания договора уже выполнила другая фирма - «Житлопромбуд-8». Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что фирма «Житлопромбуд-8» за эти работы не получила денег.

Напомним, ранее в блоге журналист «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера и николаевским предприятием ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.