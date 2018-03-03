Николаевским предприятиям ЖКХ перечислили 130 миллионов гривен от монетизации льгот

В феврале 2018 года Департамент труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета перечислил предприятиям – поставщикам жилищно-коммунальных услуг 130,8 миллионов гривен в рамках монетизации льгот.

Об этом сообщили Департаменте труда.

Этими средствами компенсировали задолженность, которая возникла на начало года: 6,7 миллиона – по электроэнергии, 68,9 миллиона – по природному газу, 41,2 миллиона – по теплоснабжению, 4,4 миллиона – по водоснабжению, 9,6 миллиона – по квартирной плате.

Как известно, в Украине с 1 января 2018 года введены расчеты за предоставленные льготы и жилищные субсидии между бюджетом и предприятиями-поставщиками в денежной форме.