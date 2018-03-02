«Снова идет в суд»: «Газпром» решил расторгнуть контракты с «Нафтогазом» после поражения в Стокгольме

Российский «Газпром» объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом».

Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, пишет российское издание RNS.

«Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, - сказал Миллер.

Напомним, 28 февраля Арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования «Нафтогаза» по спору с «Газпромом» и постановил, что российский холдинг должен возместить украинской компании $4,63 млрд за непоставку газа по заключенному между ними транзитному договору (суд признал, что российская компания подавала газ для транзита в Европу в меньшем объеме, чем это было предусмотрено договором). Однако с учетом задолженности «Нафтогаза» за уже поставленный газ «Газпром» должен будет заплатить $2,56 млрд. Изначально же украинская компания требовала в суде возмещение $17 млрд.

При этом арбитражный суд отклонил требования «Нафтогаза» об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта с российской стороной в соответствии с законодательством Украины. Суд постановил, что к контракту не подлежат применению положения европейского или украинского антимонопольного законодательства.

Газовый и транзитный контракты между Украиной и Россией действуют до конца 2019 года.

Отметим, 1 марта «Газпром» снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажи газа другим клиентам. Украина поднимает газ из ПХГ в максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, остальные потребности «Нафтогаз» закрывает импортом газа из Европы.

Как сообщалось, что «Нафтогаз» попросил украинцев прикрутить батареи и снизить температуру для экономии газа.