«Нафтогаз» подписал с польской энергетической компанией PGNiG срочный контракт на поставки газа

«Нафтогаз Украины» подписал с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG срочный контракт на поставки газа.

Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».

Контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года. Объем поставок - более 60 млн куб. м. Поставки начались в пятницу в 6:00 через узел «Германовице», который соединяет польскую и украинскую газотранспортные системы.

Глава правления PGNiG Петр Возняк выразил готовность компании увеличить объем поставок или продлить срок действия контракта. PGNiG поставила Украине более 1 млрд куб. м газа в 2017 году.

Напомним, 1 марта «Газпром» снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажи газа другим клиентам. Украина поднимает газ из ПХГ в максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, остальные потребности «Нафтогаз» закрывает импортом газа из Европы.

Как сообщалось, что «Нафтогаз» попросил украинцев прикрутить батареи и снизить температуру для экономии газа.