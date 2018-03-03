В бюджеты всех уровней Николаевщины за 2017 год поступило более восьми миллиардов гривен

Роман Криль В 2017 году благодаря эффективной работе Государственной фискальной службы Николаевщины бюджеты всех уровней получили 8,8 миллиардов гривен поступлений, а на территории области за прошлый год и два месяца текущего года создано 12,5 тысяч новых предприятий.

Об этом сообщил и.о. начальника Главного управление государственной фискальной службы в Николаевской области Роман Криль, отчитываясь о годе пребывания на должности.

По его словам, одним из самых характерных показателей позитивных изменений в системе ГФС является тот факт, что количество предприятий области постоянно растет.

«Если в 2017 году мы взяли на учет 11,2 тысяч субъектов хозяйственной деятельности, то за первые два месяца текущего года - 1,3 тысяч. Это означает, что предприниматели хотят вкладывать средства в экономику Николаевской области и не видят в ГФС региона врага, как было раньше, а воспринимают службу как партнера и государственного арбитра в фискальной сфере», - отметил Роман Криль.

Также он отчитался, что в прошлом году удалось направить в бюджеты всех уровней на 2 миллиарда гривен больше, чем в позапрошлом году.

«Из всех налоговых поступлений 4 миллиарда гривен поступило в государственный бюджет, а 4,8 миллиарда грнивен – в местные бюджеты местным. Эти средства будут работать на социальное благо людей, модернизацию инфраструктуры и реализацию новых государственных проектов и программ. Таким образом, ГФС Николаевщины делает весомый вклад в выполнение государством социального контракта и своих обязательств перед гражданами», - убежден Роман Криль.

Из всех эффективных мероприятий, которые проводила Государственная фискальная служба Николаевской области за год его руководства, Роман Криль отметил операцию «Акциз-2017», инспекционную и судебную деятельность службы.

«Удалось изъять из незаконного оборота товаров на сумму 14,2 миллиона гривен. Тем самым ГФС области не только компенсировала понесенные государственной убытки, но и предупредила возможное негативное влияние от потребления этих товаров на здоровье людей. Особенно это касается подпольных водочных цехов, где в бутылки разливали напиток сомнительного качества. Инструмент проверок и штрафов Государственная фискальная служба применяет лишь к злостным нарушителям налогового законодательства. В 2017 году мы провели 590 таких проверок, что обеспечило бюджету доначислений на сумму 244 миллионов гривен. В который раз отмечаю - для людей, которые честно ведут бизнес, ГФС является партнером и делает все возможно, чтобы коммуникация между предпринимателем и налоговыми органами была наиболее комфортной», - отметил он.

По его словам, больших побед над злостными нарушителями службе удалось добиться, защищая интересы государства в суде.

«Лишь в 2017 году суды вынесли 220 решений в пользу ГФС, а в бюджет поступило больше 63 миллиона гривен. Акцентирую внимание, что победы в судах и вся работа службы в целом направлена, прежде всего, на защиту граждан. Ведь, строя незаконные схемы уклонения от уплаты налогов, недобросовестные предприниматели бьют по карманам людей, которые эти налоги честно платят. Поэтому не может быть так, чтобы кучка схемщиков паразитировала на теле общества. Для недопущения такой ситуации и работает ГФС Николаевщины и эффективно выполняет свои функции», - подытожил Роман Криль.

Напомним, что в ходе проведения операций «Акциз-2018» и «Рубеж-2018» в Николаевской области сотрудники налоговой службы совместно с полицейскими выяснили, что на одном из складов хранили и продавали элитный алкоголь иностранного производства без марок акцизного налога Украины.