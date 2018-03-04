АМКУ 16 марта рассмотрит жалобу «литовской» фирмы на тендер по питанию в школах Николаева

Антимонопольный комитет принял к рассмотрению жалобу компании «Понтем.уа» на решение тендерного комитета управления образования Николаевского горсовета об отклонении заявки предприятия в тендере на организацию питания в школах и детсадах Николаева. Рассмотрение жалобы состоится 16 марта.

Об этом говорится в соответствующем постановлении АМКУ.

Как известно, 15 февраля тендерный комитет Николаевского горсовета отменил победу киевско-литовской фирмы «Понтем.уа». Отказ аргументировали тем, что киевско-литовская фирма не предоставила должным образом документы – лично или почтой (курьерской службой) предоставить в течение пяти дней после оглашения комитетом намерения подписать договор с победителем.

Народный депутат Украины Тарас Креминь, опубликовавший у себя в Facebook копию документа, отметил, что несмотря на жалобу в АМКУ, руководство Николаева должно сделать все, чтобы обеспечить бесперебойную поставку продуктов и услуг.

При этом, нардеп высказал мнение, что сфера централизованного обеспечения может быть дерегулированой.

— Дайте свободу органу управления, а соответствующим администрациям и родительским комитетам детсадов и школ, которым нынешним законодательством даны полномочия, самим организовывать сервис, качество и уровень. Этот опыт есть в других городах Украины. И это - адекватная реакция на вызовы. Путь навстречу эффективным решениям и действиям. Уровень ответственности власти, - написал Тарас Креминь.

Напомним, что, изначально этот тендер на питание николаевских детей выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис», которая предложила услугу за 59 миллионов 990 тысяч 999 гривен. После этого исполняющая обязанности мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять Коммунальное производственное предприятие по организации питания и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Также Казакова высказала мнение, что тендерные условия при закупке услуги по питанию в дошкольных и школьных учреждениях Николаева были прописаны некачественно.

Отреагировал на ситуацию и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который попросил городскую власть Николаева принять взвешенное и законное решение в вопросе организации питания в учебных заведениях города, заявив, что «питанием в николаевских школах должна заниматься власть, а не предприятия».

После этого мэрия Николаева попросила полицию и прокуратуру проверить законность проведения тендера на питание детей. А выигравшая тендер на питание детей фирма «Олимпия Сервис» заявила, что ей препятствуют власти Николаева.

9 февраля тендерный комитет отдал победу киевско-литовской фирме «Понтем.уа», которая предложила на торгах цену всего на 1 гривну больше, чем предлагала одесская фирма «Олимпия Сервис».

Из-за этого, КОП без договора будет кормить детей, пока АМКУ не примет решение по тендеру.